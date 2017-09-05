Обучаться с 1 сентября в колледже начали 60 человек, желающих, конечно, намного больше, только не у всех имеется аттестат о среднем образовании, а его наличие при поступлении в колледж обязательно. Те, у кого аттестата нет, могут обучиться в вечерней школе, которая также действует на базе колонии. - Попав сюда, я получил возможность получить специальность, не отказался от этого. Рад, что администрация дала такую возможность. Я уже имею специальность сварщика, поэтому решил овладеть профессией плотника, были бы еще специальности, я бы еще учился, - говорит осужденный Иван ПЕТРЕНКО. Специальности плотника обучают на русском языке, газоэлектросварщика – на государственном. Аналогичный колледж имеется в колонии общего режима. - Очень много людей здесь, которые не успели получить профессию на воле, а сейчас они имеют такую возможность. Занятия у нас идут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, - рассказал заместитель директора по учебной работе Азамат ИТМАГАМБЕТОВ. Срок обучения в колледже составляет 10 месяцев, по окончанию заключенные получат диплом о среднеспециальном образовании. С ним они смогут трудоустроиться как в самом учреждении, так и после того как выйдут на свободу. - Практические занятия они будут проходить на производственных участках, там выделены помещения для сварщиков и плотников. Имеется все необходимое оборудование, сварочный аппарат, инструменты плотника. Мастерами будет даваться оценка, потом уже получение дипломов, - сообщил начальник РУ 170/3 Василий ВИЗГАЛИН. В следующем году здесь планируется открытие специальностей швеи и повара. Напомним, в прошлом году именно в этой колонии открылся учебно-консультационный пункт. Все осуждённые, кто ещё не достиг 30-летнего возраста и при этом не имеет среднего образования, обязательно его получат, остальные будут познавать учебные науки по собственному желанию. - Обучение будет вестись на двух языках: казахском и русском, занятия будут вести 11 преподавателей. Будет, конечно, расписание, как и у школьников, предметы те же самые, как и в обычных школах. Уроки будут проходить в две смены - до и после обеда, - сообщил тогда директор вечерней средней общеобразовательной школы г. Уральск Рафаэль НАСЫРОВ.