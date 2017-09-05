Один из них касается перехода на пятидневное обучение и нового расписания уроков. Одна из мам школьника в социальном сообществе выложила расписание, по которому теперь будут учиться ее дети. Так, занятия в первую смену будут начинаться в 8 часов утра, а заканчиваться в 2 часа дня. Дети, обучающиеся во вторую смену, будут приходить на занятия в 2 часа дня, 8 урок же будет заканчиваться в 8 часов вечера. Родителей возмутил факт того, что дети будут поздно выходить из школы и в связи с отсутствием школьных автобусов придется ждать общественный транспорт, с которым в Атырау большие проблемы. Зимой, по мнению родителей, ситуация усугубиться из-за раннего наступления темноты. Еще один вопрос, который заставил всполошиться атырауских родителей, - покупка новых дневников для так называемой "пятидневки". Мамы и папы по требованию педагогов бросились скупать дневники нового формата, причем закончился ажиотаж тем, что в городе практически не осталось торговых точек, где их еще продают. При этом, по словам родителей, стоимость дневников колеблется от 350 до 1000 тенге. Большинство родителей сошлись во мнении, что областному управлению и городскому отделу образования необходимо стать социально активными и обзавестись страничками в соцсетях, тогда бы горожанам можно было напрямую задавать все интересующие их вопросы и получать ответы, не устраивая дискуссий по тем или иным вопросам. Начальник городского отдела образования Светлана АМАНШИЕВА сообщила, что буквально вчера (4 сентября - прим. автора) прошло селекторное совещание с участием вице-министра образования. Теперь уроки во всех школах республики будут длиться ровно 40 минут, а последний - 8 урок во вторую смену - будет заканчиваться не в 20.00, а на полчаса раньше - в 19.30. В субботу же будут проводиться дополнительные занятия и кружки, уроков в этот день не будет. - По поводу дневников могу сказать одно - никаких дневников нового формата покупать не надо, все остается как и было раньше. В школу можно приходить с дневниками старого образца, никто не вправе требовать от ученика и его родителей приобрести новый дневник, - заявила Светлана АМАНШИЕВА. Отметим, что личные аккаунты руководителя управления образования Нурсауле САЙЛАУОВОЙ и начальника городского отдела образования Светланы АМАНШИЕВОЙ в Facebook зарегистрированы.