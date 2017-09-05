Сегодня, 5 сентября, в сгоревшем доме в поселке Зачаганск по улице Южная было обнаружено три трупа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал сосед, погибшие снимали квартиру в этом доме уже более года. - Семья, которая снимала квартиру, были хорошими людьми.  Их можно охарактеризовать только с положительный стороны, - рассказал сосед. По словам хозяина дома, от комментариев отказался, отметив лишь, что семья была вполне благополучной. Между тем, пресс-служба ДВД области продолжает молчать. Тогда как в прокуратуре ЗКО  сообщили, что факту начато расследование по статье 99 УК РК- "Умышленное убийство". Напомним,  в 6.45 на пульт пожарных поступило сообщение, что по улице Южная, 11 во времянке горит мебель и личные вещи. На месте пожара были обнаружены тела двух женщин и малолетнего ребенка. По неподтвержденной информации, смерть всех троих была насильственной.