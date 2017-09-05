По словам 19-летнего Виктора КАЗАНЦЕВА, нападение на него произошло в ночь на 2 сентября в 00.30 в районе остановки "Меховой комбинат". Молодой человек прогуливался с друзьями. Неожиданно откуда-то появился незнакомец, выстрелил ему в лицо из травматического пистолета «Оса» и затем скрылся. Друзья отвели его домой и вызвали скорую помощь. По дороге домой Виктор несколько раз терял сознание. В Областную клиническую больницу раненый в лицо был доставлен в 01.20. - Пациент поступил в шоковом состоянии, у него была небольшая кровопотеря, а также молодой человек жаловался на сильную головную боль и тошноту. У него была диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Мы понимали, что от такого ранения парень не умрет, но была угроза потери зрения. Пуля пробила скуловую кость, прошла через стенку гайморовой пазухи и застряла в 1 сантиметре от глазного нерва, буквально под нижней стенкой глазницы, - сообщил хирург Амангельды КАЮПОВ. После небольшого консилиума хирург высшей категории отделения ЛОР и челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Амангельды КАЮПОВ и врач-окулист Тулеген ИЩАНОВ провели операцию. Как пояснили врачи, проводившие операцию, уникальность ее в том, что извлечение пули провели не из раны на лице, а из ротовой полости. При этом пациенту было сохранено зрение, а также восстановлена надкостница глазной орбиты, то есть фрагмент кости был поставлен на свое место. - Хирург сказал мне, что я родился в рубашке. Если бы пуля была прошла чуть выше, то был бы летальный исход. К тому же пуля застряла и не повредила глаз. Я благодарен оперировавшим меня врачам за то, что спасли мне жизнь и зрение. Сейчас я чувствую себя хорошо, - рассказал Виктор КАЗАНЦЕВ. - Пациент еще будет находиться под нашим наблюдением. В случае деформации зрения и лицевой части будет проведено дальнейшее лечение и корректирование лица, - заявил Амангельды КАЮПОВ. Напомним, в этом году Областная клиническая больница отмечает свое 150-летие со дня основания.Амангельды КАЮПОВ