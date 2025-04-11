«7 квартир в столице и авто»: у организаторов финансовой пирамиды изъяли имущество

Сумма вкладов варьировалась от 840 тыс. до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников.

Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть «Qnet»и электронную коммерцию, в том числе приобретать фиктивные карты путешествия «QVI tripsavеr» и ювелирные изделия.

Сумма вкладов варьировалась от 840 тыс. до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников. В итоге в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо, которыми вложено свыше 63 млн тенге.

Организаторов финансовой пирамиды признали виновными. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет. Суд конфисковал имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль «Toyota Camry».

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