Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Экономика

«7 квартир в столице и авто»: у организаторов финансовой пирамиды изъяли имущество

Сумма вкладов варьировалась от 840 тыс. до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников.
gorod
«7 квартир в столице и авто»: у организаторов финансовой пирамиды изъяли имущество

Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть «Qnet»и электронную коммерцию, в том числе приобретать фиктивные карты путешествия «QVI tripsavеr» и ювелирные изделия.

Сумма вкладов варьировалась от 840 тыс. до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников. В итоге в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо, которыми вложено свыше 63 млн тенге.

Главный баннер

Организаторов финансовой пирамиды признали виновными. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет. Суд конфисковал имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль «Toyota Camry».

Ранее мы писали, что состояние богатейших людей мира выросло на рекордные 304 млрд долларов.

Фото: pexels.com

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article