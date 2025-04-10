Состояние богатейших людей мира выросло на рекордные 304 млрд долларов

Предыдущий рекорд в размере 233 долларов был зафиксирован в марте 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaire Index).

Больше всех на росте стоимости акций, последовавшем за решением американского лидера, заработал Илон Маск. Его капитал увеличился на 36 млрд долларов после того, как стоимость акций компании Tesla подскочила на 23%. Состояние руководителя корпорации Meta Марка Цукерберга выросло на 26 млрд долларов, а главы технологической компании Nvidia Дженсена Хуанга — на 15.5 млрд долларов.

Прирост совокупного чистого капитала богатейших людей мира на общую сумму 304 млрд долларов стал рекордным за всю историю "Индекса миллиардеров".

Предыдущий рекорд в размере 233 долларов был зафиксирован в марте 2022 года после того, как Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, повысила базовую процентную ставку.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. После объявления о пошлинах в течение двух дней компании индекса S&P 500 потеряли в общей сложности около 5 трлн долларов рыночной капитализации, что стало рекордом с "ковидного" падения марта 2020 года.

9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении стран, которые проявили готовность к переговорам.

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