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Происшествия Социум

7 лет лишения свободы запросил прокурор для экс-сотрудниц ювенальной полиции, вымогавших взятку в Уральске

Гособвинитель попросил суд назначить каждой подсудимой по 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 14 февраля, в Уральском городском суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывших сотрудниц ювенальной полиции Альфии ХАБИБУЛЛИНОЙ, Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВОЙ и Асем НАЙЗАБЕКОВОЙ, которые в ноябре 2017 года получили взятку в размере 250 тысяч тенге от владелицы одного из магазинов города. - Прошу суд учесть то, что данное уголовное правонарушение относится к тяжкому коррупционному преступлению
gorod
7 лет лишения свободы запросил прокурор для экс-сотрудниц ювенальной полиции, вымогавших взятку в Уральске
Гособвинитель попросил суд назначить каждой подсудимой по 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 14 февраля, в Уральском городском суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывших сотрудниц ювенальной полиции Альфии ХАБИБУЛЛИНОЙ, Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВОЙ и Асем НАЙЗАБЕКОВОЙ, которые в ноябре 2017 года получили взятку в размере 250  тысяч тенге от владелицы одного из магазинов города. - Прошу суд учесть то, что данное уголовное правонарушение относится к тяжкому коррупционному преступлению. Все трое подсудимых заранее договорились о том, как и сколько денег возьмут у предпринимательницы Арыстановой. В суде вина сотрудниц полиции была полностью доказана, и в связи с этим прошу назначить Хабибуллиной 7 лет лишения свободы без конфискации имущества, пожизненно лишить права занимать должности в госучреждениях. Однако из-за наличии у Альфии ХАБИБУЛЛИНОЙ двоих малолетних детей 2 и 6 лет прошу отсрочить наказание сроком до 5 лет, - заявил прокурор Артур ШОКПАНОВ. Подобное наказание прокурор запросил для Найзабековой и Есеналиевой. Однако отсрочку для Найзабековой гособвинитель не предусмотрел, так как у подсудимой нет малолетних детей. Также троих подсудимых АРТУР ШОКПАНОВ в своих прениях просил лишить специальных званий - капитан полиции. Однако стороны защиты бывших полицейских считают, что им можно назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Напомним, 26 января в Уральском городском суде началось рассмотрение дела в отношении трех сотрудниц ювенальной полиции, которые обвиняются в вымогательстве взятки у предпринимателя. Одна из них - Альфия ХАБИБУЛЛИНА - призналась в получении взятки. Прокуратура выделила дело в отдельное производство, однако Уральский городской суд не согласился с наказанием, которое запросил прокурор для подозреваемой. Фото автора    
взятка

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