7 лет лишения свободы запросил прокурор для экс-сотрудниц ювенальной полиции, вымогавших взятку в Уральске

Гособвинитель попросил суд назначить каждой подсудимой по 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 14 февраля, в Уральском городском суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывших сотрудниц ювенальной полиции Альфии ХАБИБУЛЛИНОЙ, Бакытжамал ЕСЕНАЛИЕВОЙ и Асем НАЙЗАБЕКОВОЙ, которые в ноябре 2017 года получили взятку в размере 250 тысяч тенге от владелицы одного из магазинов города. - Прошу суд учесть то, что данное уголовное правонарушение относится к тяжкому коррупционному преступлению