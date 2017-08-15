Иллюстративное фото из архива "МГ" Как известно эта инфекция поражает людей всех возрастов. Болезнь начинается остро: появляется лихорадка, озноб, боли в мышцах и суставах, также может быть повышена чувствительность к различным раздражителям. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют вовремя делать прививки. К слову, число родителей, которые отказываются делать прививки своим детям по религиозным причинам, увеличилось. И на сегодняшний день количество отказников составляет 70 человек. Сейчас специалисты ведут с ними беседы и пытаются переубедить, что прививки делать нужно. Надо сказать, что это им удается, 19 мамочек дали свое согласие прямо в роддоме. - В Уральске с начала этого года было зарегистрировано 7 случаев заболевания менингитом. Хотели бы обратиться к родителям и сказать, что от инфекционных заболеваний ваших детей могут спасти только прививки, они в Казахстане бесплатные. За рубежом, например, они очень дорогие. Хотелось бы попросить не пропускать прививки и получать их своевременно, - сообщила главный специалист эпидемиологического отдела Тамара ШАРИПКАЛИЕВА.