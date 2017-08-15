Два из них доказаны лабораторным путем, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как известно эта инфекция поражает людей всех возрастов. Болезнь начинается остро: появляется лихорадка, озноб, боли в мышцах и суставах, также может быть повышена чувствительность к различным раздражителям. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют вовремя делать прививки. К слову, число родителей, которые отказываются делать прививки своим детям по религиозным причинам, увеличилось. И на сегодняшний день количество отказников составляет 70 человек. Сейчас специалисты ведут с ними беседы и пытаются переубедить, что прививки делать нужно. Надо сказать, что это им удается, 19 мамочек дали свое согласие прямо в роддоме. - В Уральске с начала этого года было зарегистрировано 7 случаев заболевания менингитом. Хотели бы обратиться к родителям и сказать, что от инфекционных заболеваний ваших детей могут спасти только прививки, они в Казахстане бесплатные. За рубежом, например, они очень дорогие. Хотелось бы попросить не пропускать прививки и получать их своевременно, - сообщила главный специалист эпидемиологического отдела Тамара ШАРИПКАЛИЕВА.
Менингит (термин состоит из др.-греч. μῆνιγξ, (лат. meninx, род. п. meningis) — «мозговая оболочка» и суффикса лат. -itis, обозначающего воспалительный процесс) — воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга. Различают лептоменингит — воспаление мягкой и паутинной мозговых оболочек, и пахименингит — воспаление твёрдой мозговой оболочки. В клинической практике под термином «менингит» обычно подразумевают воспаление мягкой мозговой оболочки. Менингит возникает как самостоятельное заболевание или как осложнение другого процесса. Наиболее часто встречающиеся симптомы менингита — головная боль, ригидность шеи одновременно с лихорадкой, изменённым состоянием сознания и чувствительностью к свету (фотофобией) или звуку. Иногда, особенно у детей, могут быть только неспецифические симптомы, такие как раздражительность и сонливость. Для диагностики менингита используется люмбальная пункция. Она заключается в заборе спинномозговой жидкости из позвоночного канала с помощью шприца и её исследования на наличие возбудителя заболевания. Лечение менингита проводится с помощью антибиотиков, противовирусных или противогрибковых средств. Иногда для предотвращения осложнений от сильного воспаления используются стероидные средства.
Виктор МАКАРСКИЙ