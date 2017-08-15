Главный инженер предприятия Ниязбек Есенкулов ознакомил главу региона с техническим процессом очистки промышленных отходов, начиная от переработки до слива в канализацию. Как пояснил директор департамента экологии Жаксыгали Иманкулов, по результатам проверки, проведенной в мае текущего года, ТОО «Максимус» вынесено предписание по установлению в срок до 10 августа локальных очистных сооружений. В ближайшее время будет проведена повторная экспертиза, которая определит состав сточных вод, сбрасываемых предприятием. В ходе посещения завода Бердыбек Сапарбаев поручил контролирующим органам на системной основе проверять крупные промышленные предприятия на предмет загрязнения окружающей среды.