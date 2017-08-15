Персонал медучреждения поселка Круглоозерное намерен любыми путями добиться оплаты дополнительных рабочих часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 15 августа, медицинские работники Круглоозерновского психоневрологического диспансера провели пресс-конференцию, на которой рассказали о том, как они уже более двух лет пытаются добиться справедливости в оплате их труда.
Как выяснилось, санитарки и медсестры на протяжении нескольких лет работают по 12 часов в день, хотя по факту им оплачивают лишь 10 часов. Эти неоплаченные два часа якобы тратятся на обеды и чаепития.
- Мы обошли все инстанции в городе и даже писали письмо в министерство. Сейчас намерены отправить свое письмо в администрацию президента
, чтобы он помог нам разрешить трудовой спор, - заявила медсестра Наталья ПАНОВА. - Мы были на приеме у замакима области, у прокурора города и области, много раз были в инспекции по охране труда, но все тщетно. Все ссылаются на коллективный договор, в котором написано, что мы, медработники, согласны работать по 12 часов, из которых два - неоплачиваются. Хотя на самом деле никто это договор не подписывал. Заявление о согласии с графиком мы писали под давлением и угрозами, что нас уволят или поставят в смены по одному человеку на 100 больных.
По словам юриста Шакира СУХАНБЕРДИНА, который представляет интересы некоторых медработников, инспекция по охране труда по данному трудовому спору ответила коротко, мол, коллективный договор есть, поэтому трудовое законодательство не нарушено.
- Никто не смотрит на то, что есть протоколы собраний за прошедшие годы. Однако на повестках этих собраний нет вопроса о подписании какого-то коллективного договора. Кроме того, ни одно ведомство не проверило, а было ли собрание вообще? Два протокола за 2013 и 2016 годы фальсифицированы, так как ни одна из обратившихся в суд работниц не присутствовала на данном собрании, - отметил Шакир СУХАНБЕРДИН. - Мы не просим перерасчета за все прошлые года, хотим лишь, чтобы с данного момента женщинам платили как положено.
В свою очередь бывший директор диспансера Жаксыгулов на пресс-конференции пояснил, что он не против был оплачивать два дополнительных рабочих часа, но работники сами были согласны с графиком своей работы и написали заявления, в которых указали, что эти два часа они будут тратить на свое усмотрение.
Со слов заместителя руководителя управления инспекции по охране труда Армана ТУЙГЫНБЕТОВА, есть договор, где сотрудники диспансера согласны с условиями труда.
- Если у работника непрерывный рабочий день, то время обеда у него оплачивается, если же день прерывный, то, соответственно, оплаты за это нет. В данном случае есть подтверждение от медсестер и санитарок, что они согласны с тем, что два часа они будут обедать, отдыхать и заниматься прочими делами, - заключил Арман ТУЙГЫНБЕТОВ.
Однако в одном из пунктов инструкции медработников Круглоозерновского психоневрологического диспансера отмечено, что наблюдение за больными должно быть непрерывным.
