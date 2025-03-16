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Социум

7 тыс. военнослужащим поручат дело государственной важности

Выделено больше 500 единиц спецтехники.
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7 тыс. военнослужащим поручат дело государственной важности

Об этом сообщает «24KZ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. В ряде регионов курсанты уже принимают участие в противопаводковых мероприятиях.

В Северо-Казахстанской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях они занимаются укреплением дамб. Кроме того, очищают водоотводные каналы и арыки.

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Выделено больше 500 единиц спецтехники. Оборонное ведомство определило алгоритмы переброски бойцов в зоны повышенного риска. Если ситуация ухудшится, дополнительно задействуют еще 1000 человек.

Ранее стало известно, что в райцентре Актюбинской области водой накрыло временную переправу.


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