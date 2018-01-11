Иллюстративное фото из архива "МГ" Для реализации Послания Президента потребуется уточнение бюджета, сообщил министр финансов Бахыт Султанов во время брифинга в Доме Правительства. - Мы будем готовить уточнение бюджета текущего года с тем, чтобы соответствующие средства довести до местных исполнительных органов. Это потребует и уточнения местных бюджетов. Источники понятны, ежегодно мы используем свободные остатки на начало года, у нас есть достаточно большой объём, предусмотренный в резерве Правительства, который мы также можем перераспределить, и уже с учётом реализации бюджета определённые программы будут пересматриваться. С общенациональным планом (реализации Послания Президента. – Авт.) мы сможем более конкретно ответить на вопросы, – сказал глава Минфина. Повышение зарплат учителям, которые занимаются вопросами обновлённого содержания, уже есть в предварительных расчётах. - Есть расчёты на повышение заработной платы учителей, которые занимаются вопросами обновлённого содержания. Потребуется где-то 60-70 млрд тенге, в расчёты уже заложили. По другим направлениям конкретные цифры тоже есть, – отметил он. Сегодня, 11 января, во время заседания Правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев раздал поручения министрам и акиматам по выполнению задач, отмеченных в Послании главы государства. На сайте Акорды 10 января был опубликован полный текст Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Название Послания – "Новые возможности развития в условиях четвёртой промышленной революции". Оно включает в себя 10 приоритетных направлений развития страны в 2018 году.