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Социум

700 тысяч тенге не хватает девочке из Уральска для лечения за границей

Очередной курс реабилитации в Узбекистане под угрозой срыва, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 10-летняя Балауса Медет четвёртый ребёнок в семье. Девочка с детства страдает редким заболеванием целиакия (нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать специальную диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недёшево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и у неё диагностирована
Арайлым Усербаева
700 тысяч тенге не хватает девочке из Уральска для лечения за границей
Очередной курс реабилитации в Узбекистане под угрозой срыва, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
232 тысячи тенге должна заплатить многодетная семья из ЗКО за лечение больной дочери
232 тысячи тенге должна заплатить многодетная семья из ЗКО за лечение больной дочери
10-летняя Балауса Медет четвёртый ребёнок в семье. Девочка с детства страдает редким заболеванием целиакия (нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать специальную диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недёшево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и у неё диагностирована гидроцефалия головного мозга. Неравнодушные граждане несколько раз помогали семье собрать деньги на лечение в Самаре. Балауса дважды в год вместе с мамой ездит на реабилитацию в медицинский центр Самары. Курс реабилитации обходится родителям Балаусы в кругленькую сумму, которую многодетная семье самостоятельно собрать не может. В этом году родители решили везти дочь в клинику Orau yunusabad, которая находится в Ташкенте. Невропатолог этой больницы согласился осмотреть Балаусу и назначить ей лечение, которое продлится 10 дней. Мама Балаусы Ботагоз Утегенова говорит, что они уже купили билет на поезд на шестое января, однако всю необходимую сумму собрать им пока не удалось, на руках у семьи есть 150 тысяч тенге.
– В ташкентской клинике специализируются на детях с задержкой психо-речевого развития и аутизмом. Отзывы очень хорошие, поэтому мы решили попробовать их лечение. Очень надеемся на положительную динамику. После каждого курса реабилитации у дочери наблюдаются положительные результаты. Обращаемся ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой помочь нам собрать 700 тысяч тенге. Времени осталось катастрофически мало, - обратилась женщина.
Если вы желаете помочь семье, то можете перевести средства на следующие счета:
  • Kaspi Gold 4400 4301 1312 7143, счёт привязан к номеру 8 (705) 821 85 68;
  • Halyk Bank 4390 8782 1835 5443.
  • Телефон папы 8 (705) 592-24-24
  • Телефон мамы 8 (705) 821-85-68
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