700 тысяч тенге не хватает девочке из Уральска для лечения за границей

Очередной курс реабилитации в Узбекистане под угрозой срыва, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 10-летняя Балауса Медет четвёртый ребёнок в семье. Девочка с детства страдает редким заболеванием целиакия (нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать специальную диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недёшево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и у неё диагностирована