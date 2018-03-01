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Социум

717 детей родились в Уральске в 2018 году

315 новорожденных появились на свет в феврале, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 1 марта, в роддоме городской многопрофильной больнице Уральска празднуют День благодарности. По словам директора ГМБ Армана КАЛИБЕКОВА , 1 марта в роддоме №2 родились 2 детей. - В День благодарности из родильного отделения мы провожали домой 12 детишек - 10 мальчиков и 2 девочки, - пояснил Арман КАЛИБЕКОВ. Как рассказала молодая мама Ботагоз ХАСАНОВА, у нее родились мальчики-двойняшки. - Это мои вторые роды. Дома меня вместе с супругом ждет 4-летний сыночек. Ночью на свет у меня появились ещё дв
gorod
717 детей родились в Уральске в 2018 году
315 новорожденных появились на свет в феврале, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 1 марта, в роддоме городской многопрофильной больнице Уральска празднуют День благодарности. По словам директора ГМБ Армана КАЛИБЕКОВА , 1 марта в роддоме №2 родились 2 детей. - В День благодарности из родильного отделения мы провожали домой 12 детишек - 10 мальчиков и 2 девочки, - пояснил Арман КАЛИБЕКОВ. Как рассказала молодая мама Ботагоз ХАСАНОВА, у нее родились мальчики-двойняшки. - Это мои вторые роды. Дома меня вместе с супругом ждет 4-летний сыночек. Ночью на свет у меня появились ещё два мальчика Батырхан и Амирхан. В новом роддоме я впервые и очень рада, что попала именно сюда. Врачи и медсестры помогают роженицам во всем, - сообщила молодая мама. Всем 12 молодым мамам заместитель акима Уральска Мирбулат НУРЖАНОВ вручил свидетельства о рождении, игрушки для малышей и поблагодарил за повышение демографии в регионе.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
роддом День благодарности

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