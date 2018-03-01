717 детей родились в Уральске в 2018 году

315 новорожденных появились на свет в феврале, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 1 марта, в роддоме городской многопрофильной больнице Уральска празднуют День благодарности. По словам директора ГМБ Армана КАЛИБЕКОВА , 1 марта в роддоме №2 родились 2 детей. - В День благодарности из родильного отделения мы провожали домой 12 детишек - 10 мальчиков и 2 девочки, - пояснил Арман КАЛИБЕКОВ. Как рассказала молодая мама Ботагоз ХАСАНОВА, у нее родились мальчики-двойняшки. - Это мои вторые роды. Дома меня вместе с супругом ждет 4-летний сыночек. Ночью на свет у меня появились ещё дв