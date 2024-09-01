В этом году в Курмангазинском районе для граждан из социально-уязвимых слоёв населения планируют приобрести 85 квартир, в 10 уже заселились жители района.

Аким области Серик Шапкенов встретился с жителями Курмангазинского района. Сначала он выступил с докладом о работе, проводимой в районе, а после перешёл к актуальным вопросам, волнующих население.

— Улучшение условий жизни жителей – наша главная задача. В этом году в Курмангазинском районе для граждан из социально-уязвимых слоёв населения планируют приобрести 85 квартир, в 10 уже заселились жители района (четыре – из села Курмангазы, четыре – из села Жумекен, две – из села Тенгиз). Остальные 75 квартир выкупят до конца года. Также в этом году ещё 32 жителя аварийных домов переедут в новое жилье, — сообщил Шапкенов.

В рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» до конца этого года сдадут в эксплуатацию медпункты в селах Азгир, Батырбек, Жалгызапан, Коныртерек, Афанасьев, Жасталап и фельдшерско-акушерские пункты в селах Арна и Кудряшово.

Жители района подняли вопрос строительства дороги до Азгирского сельского округа.

— Этот вопрос я изучил в ходе рабочей поездки в село Азгир. Сейчас ведут подготовительные работы. Из-за сложных грунтовых условий, а также потому, что песчаная почва не пригодна для укладки асфальта, решение проблемы требует больше времени. Для этого мы пригласили ученых из научно-исследовательского института, чтобы они предложили свои варианты. Строительство этой дороги в приоритете, так как Азгир — приграничный регион, и качественная транспортная инфраструктура здесь особенно важна, — отметил глава региона.

Курмангазинцы подняли и другие актуальные вопросы касательно медицины, инженерной инфраструктуры, жилищного строительства.

Серик Шапкенов отметил, что все озвученные в ходе встречи проблемы поэтапно решат. Далее он принял граждан по личным вопросам и совместно с ответственными специалистами дал разъяснения.