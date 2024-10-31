Аким ЗКО рассказал о планах по развитию агропромышленного комплекса

Основной целью на 2025 год является диверсификация структуры посевных площадей: сокращение площади ячменя на 60 тысяч га, увеличение масличных культур до 119 тысяч га и кормовых до 200 тысяч га. Площадь орошаемых земель в этом году составила 11 589 га, и 92% из них поливаются современными водосберегающими технологиями.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев на встрече с населением рассказал, что сельское хозяйство остается ключевой отраслью экономики страны. В своем последнем Послании глава государства подчеркнул необходимость перехода от прямых субсидий к доступному кредитованию агропромышленного комплекса в рамках Концепции развития агропромышленного комплекса РК на 2021-2030 годы, передает пресс-служба акима области.

Основной целью на 2025 год является диверсификация структуры посевных площадей: сокращение площади ячменя на 60 тысяч га, увеличение масличных культур до 119 тысяч га и кормовых до 200 тысяч га. Площадь орошаемых земель в этом году составила 11 589 га, и 92% из них поливаются современными водосберегающими технологиями.

Аким также отметил планы по увеличению загрузки перерабатывающих предприятий: молокоперерабатывающие — до 57%, переработка масличных культур и пшеницы — до 70%, мясоперерабатывающие — до 72%.

Ожидается, что созданию рабочих мест для 43% населения, живущего в сельской местности, поспособствует программа «Ауыл аманаты». Согласно нововведениям, финансирование животноводческих проектов будет ограничено до 50%, остальные средства направляются на развитие других направлений агробизнеса.

Соглашение с компанией «Карачаганак» о закупке продукции местных производителей также поддержит предпринимателей и поможет укрепить экономическую базу региона.