78 водителей пьяными ездили за рулем в Актюбинской области

Такое количество пьяных водителей полицейские выявили за неделю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога!» проходило на территории Актюбинской области с 21 по 27 октября этого года. - По итогам в области выявлено 3176 нарушений в сфере дорожного движения, из них пресечено 78 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, за нарушение правил выезда на встречную полосу движения привлечено к административной ответственности 44 водителя, выявлено 6 фактов нелегальной перевозки пасса