Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

78 водителей пьяными ездили за рулем в Актюбинской области

Такое количество пьяных водителей полицейские выявили за неделю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога!» проходило на территории Актюбинской области с 21 по 27 октября этого года. - По итогам в области выявлено 3176 нарушений в сфере дорожного движения, из них пресечено 78 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, за нарушение правил выезда на встречную полосу движения привлечено к административной ответственности 44 водителя, выявлено 6 фактов нелегальной перевозки пасса
Кристина Кобина
78 водителей пьяными ездили за рулем в Актюбинской области
Такое количество пьяных водителей полицейские выявили за неделю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога!» проходило на территории Актюбинской области с 21 по 27 октября этого года. - По итогам в области выявлено 3176 нарушений в сфере дорожного движения, из них пресечено 78 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, за нарушение правил выезда на встречную полосу движения привлечено к административной ответственности 44 водителя, выявлено 6 фактов нелегальной перевозки пассажиров, 108 фактов непредставления преимущества пешеходам, - пояснили в ДП Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
нарушения водители ОПМ

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article