8 спортплощадок появится в Аксае

В настоящее время проводится работа по их установке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Бурлинского района Миржан Сатканов, в 13 сельских округах установлены уличные спортивно-тренажерные, игровые площадки. - В городе Аксай проводится работа по устройству 8 многофункциональных спортивно-развлекательных комплексов с баскетбольным, волейбольным, футбольными полями, игровыми площадками и STREETWORKAUT площадкой, - отметил Миржан Сатканов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с