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Социум

81 заболевший COVID-19 выявлен за сутки в ЗКО

18 марта регион перешел из «красной» зоны в «желтую» по темпам распространения коронавируса. По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за последние сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших в Алматы – 366 человек, Нур-Султане – 285 и Карагандинской области – 98. В ЗКО выявлен 81 заболевший. Между тем 17 марта зафиксировано 50 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что 16 марта ЗКО вошла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса. 18 марта
Дана Рахметова
81 заболевший COVID-19 выявлен за сутки в ЗКО
18 марта регион перешел из «красной» зоны в «желтую» по темпам распространения коронавируса.
В ЗКО зарегистрировали 7,3 тысячи заболевших COVID-19
В ЗКО зарегистрировали 7,3 тысячи заболевших COVID-19
По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за последние сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших в Алматы – 366 человек, Нур-Султане – 285 и Карагандинской области – 98. В ЗКО выявлен 81 заболевший. Между тем 17 марта зафиксировано 50 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что 16 марта ЗКО вошла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса. 18 марта регион вышел из «красной» зоны и вошел в «желтую». Вчера, 18 марта, также вышло новое постановление главного санврача ЗКО. В области усиливается карантин. В выходные запретили работать ТРЦ и рынкам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ЗКО коронавирус

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