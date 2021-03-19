81 заболевший COVID-19 выявлен за сутки в ЗКО

18 марта регион перешел из «красной» зоны в «желтую» по темпам распространения коронавируса. По информации межведомственной комиссии по нераспространению КВИ, за последние сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших в Алматы – 366 человек, Нур-Султане – 285 и Карагандинской области – 98. В ЗКО выявлен 81 заболевший. Между тем 17 марта зафиксировано 50 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что 16 марта ЗКО вошла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса. 18 марта