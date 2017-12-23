Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, на территории областного центра установлено 106 видеокамер наружного видеонаблюдения. - Из 106 видеокамер 42 установлено на перекрестках, 24 в общественных местах, 26 возле административных зданий государственных и правоохранительных органов, 4 видеокамеры на въездах в город, 3 на железнодорожном вокзале, 3 возле оружейных магазинов и 4 возле культовых заведений, - пояснили в ДВД ЗКО. Между тем, по программе «Безопасный двор» установлено 346 камер. -Благодаря камерам повысилась раскрываемость преступлений по "горячим следам". С начала года с помощью них было раскрыто 82 преступления и выявлено более 14 тысяч административных правонарушений, - отметили в ДВД ЗКО.