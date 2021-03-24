84% жителей ЗКО зарегистрированы в системе ОСМС

Если в июле прошлого года количество незастрахованных составляло 22%, то на 1 марта этого года оно сократилось до 15%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала директор филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" по ЗКО Нуржамал Жумагулова, одним из актуальных вопросов в реализации системы ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) является статус застрахованности жителей ЗКО. - По данным базы «Сактандыру», количество застрахованного населения на 1 марта 2021 года составляет 84,2%, а удельный вес незастрахованных сост