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Социум

84% жителей ЗКО зарегистрированы в системе ОСМС

Если в июле прошлого года количество незастрахованных составляло 22%, то на 1 марта этого года оно сократилось до 15%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала директор филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" по ЗКО Нуржамал Жумагулова, одним из актуальных вопросов в реализации системы ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) является статус застрахованности жителей ЗКО. - По данным базы «Сактандыру», количество застрахованного населения на 1 марта 2021 года составляет 84,2%, а удельный вес незастрахованных сост
Кристина Кобина
84% жителей ЗКО зарегистрированы в системе ОСМС
Если в июле прошлого года количество незастрахованных составляло 22%, то на 1 марта этого года оно сократилось до 15%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
84% жителей ЗКО зарегистрированы в системе ОСМС
84% жителей ЗКО зарегистрированы в системе ОСМС
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала директор филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" по ЗКО Нуржамал Жумагулова, одним из актуальных вопросов в реализации системы  ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) является статус застрахованности жителей ЗКО. - По данным базы «Сактандыру», количество застрахованного населения на 1 марта 2021 года составляет 84,2%, а удельный вес незастрахованных составляет 15,8% или 108 491 человек. Отмечается положительная динамика по охвату населения. Например, если в июле прошлого года по ЗКО количество незастрахованных было 22,4%, то на 1 марта этого года доля незастрахованных снизилась до 15,8%. По структуре из 108 491 незастрахованного гражданина 38 тысяч являются плательщиками ЕСП (единый совокупный платеж), 64 тысячи человек входят в категорию «Работники», за которых взносы и отчисления приостановлены по разным причинам, 3 тысячи - владельцы ИП (индивидуальный предприниматель), более 1,5 тысячи – работники по ГПХ( гражданско-правового характера) и 653 - самостоятельные плательщики, - отметила она. Также Нуржамал Жумагулова пояснила, что незастрахованные граждане не имеют доступа к некоторым видам медицинской помощи. - Это специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: профилактические медицинские осмотры, прием и консультация профильных врачей по направлению участкового врача, динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями, диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика, УЗИ (ультразвуковое исследование), рентген, КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография), специализированная, в том числе высокотехнологичная стационарная медицинская помощь, медицинская реабилитация, - рассказала Нуржамал Жумагулова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ОСМС

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