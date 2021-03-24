Ученикам в ЗКО будут выплачивать 42 500 тенге за работу в школьных садах

Работать в садах смогут школьники от 14 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что государство ежегодно по программе "Енбек" выделяет сотни миллионов тенге для жителей ЗКО на безвозвратные гранты в размере от 100 тысяч тенге до 580 тысяч тенге на одного человека. – На что берут гранты наши жители? На выращивание птицы, швейные машинки, кондитерское оборудование, открытие парикмахерских салонов. В этом году планируется направить на гранты около 800 миллионов тенге. По нашей