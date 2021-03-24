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Социум

Ученикам в ЗКО будут выплачивать 42 500 тенге за работу в школьных садах

Работать в садах смогут школьники от 14 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что государство ежегодно по программе "Енбек" выделяет сотни миллионов тенге для жителей ЗКО на безвозвратные гранты в размере от 100 тысяч тенге до 580 тысяч тенге на одного человека. – На что берут гранты наши жители? На выращивание птицы, швейные машинки, кондитерское оборудование, открытие парикмахерских салонов. В этом году планируется направить на гранты около 800 миллионов тенге. По нашей
Арайлым Усербаева
Ученикам в ЗКО будут выплачивать 42 500 тенге за работу в школьных садах
Работать в садах смогут школьники от 14 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ученикам ЗКО будут выплачивать 42500 тенге за работу в школьных садах
Ученикам ЗКО будут выплачивать 42500 тенге за работу в школьных садах
Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что государство ежегодно по программе "Енбек" выделяет сотни миллионов тенге для жителей ЗКО на безвозвратные гранты в размере от 100 тысяч тенге до 580 тысяч тенге на одного человека. – На что берут гранты наши жители? На выращивание птицы, швейные машинки, кондитерское оборудование, открытие парикмахерских салонов. В этом году планируется направить на гранты около 800 миллионов тенге. По нашей инициативе в программу внесли возможность выдавать в виде гранта саженцы ягодных и фруктовых кустов и деревьев. К сожалению, за прошедшие годы только 15%-20% грантополучателей смогли развить свой бизнес и имеют сейчас стабильные продажи товара или услуги. Фрукты и ягоды, а также продукты их переработки - варенье, сухофрукты, пастила имеют больше спроса и доходности на рынке. Пандемия вируса ещё раз показывает, что лучшая профилактика таких болезней - это местная, экологически чистая продукция, в первую очередь ягоды и фрукты. Кроме того, прорабатываем вопрос госзаказа на продукцию. То есть больше шансов начать свой малый бизнес. Правильно выращенный сад позволит ежегодно получать стабильный урожай  и в будущем уже претендовать на получение льготного микрокредита, сумма которого от трех миллионов до восьми миллионов тенге, - написал глава региона. Для выращивания продукции жителям ЗКО достаточно иметь во дворе 20-50 квадратных метров земельного участка. К слову, на сегодняшний день 1270 человек изъявили желание заняться садоводчеством, 54 из которых подали заявки на получение гранта от государства. Большинство желающих являются жителями Таскалинского, Акжайыкского, Каратобинского, Бокейординского и Шынгырлауского районов. Люди хотят выращивать яблоки, вишню, грушу, малину, клубнику и виноград. – Я и раньше отмечал, что это очень важный проект. Хочу выразить благодарность сельским акимам, блогерам и волонтерам, которые стараются реализовать этот проект и широко агитируют среди населения. Кроме этого, 70 городских и районных школ также подали заявки на выращивание сада. Школьники от 14 лет во время летних каникул могут работать в школьных садах, местные акиматы за эту работу им будут выплачивать заработную плату в размере 42 500 тенге. Опытные специалисты будут консультировать всех, кто получил саженцы. При хорошем урожае мы сможем продавать продукцию. Это только первый этап нашей работы, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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