Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в сфере семейно-бытовых отношений выявлено 1318 правонарушений. Сотрудниками полиции для оказания помощи женщинам, подвергшимся насилию, в кризисный центр было помещено 79 человек, из них: 25 женщин, 54 детей и подростков. Кроме того, 450 женщинам оказана социально-правовая помощь (116 юридическая, 55 психологическая и 279 социальная). На сегодняшний день в центре находятся 4 женщины и 8 подростков. – В целях профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере проведена разъяснительная работа среди населения по алгоритму действий жертв бытового насилия с привлечением представителей НПО и волонтеров, распространены памятки на каждом торговом объекте. В Атырауской области с 26 февраля по 1 марта текущего года в целях недопущения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений проводится республиканское профилактическое мероприятие «Быт», - сообщили в полиции Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.