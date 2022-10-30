85-летний пенсионер без вести пропал в Уральске

29 октября Сарсенгали Туксанов вышел из дома на прогулку, но так и не вернулся, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено Санией Туксановой Внучка Сарсенгали Туксанова Сания рассказала, что он живет в пригороде Уральска в поселке Асан. В 13:00 он вышел прогуляться, но домой так и не вернулся. - Мы все за него переживаем. Главное, чтобы нашелся. У него есть небольшая забывчивость. Был одет в синюю куртку, на голове была черная шапка. В полицию заявление написали, - отметила Сания. Если кто-то располагает какой-либо информацией о местонахождении Сарсенгали Туксанова, просим