- Часто поступают жалобы от населения, что в 21-ом веке и живем без газа. Но все упирается в деньги. У нас одна из самых газифицированных областей. 87 процентов обеспеченность газом. В этом году подведем газ еще в 23 населенных пункта, - заявил аким области Нурлан НОГАЕВ. Говоря о построенных домах, школах и садиках, аким отметил, что буквально вчера, 19 февраля, в Зачаганске сдали три дома на 200 квартир, 40 из них получили сироты. Здесь ему зал аплодировал. Всего на отчете присутствуют примерно 600 человек. Также аким сообщил, что в Акжайыкском районе создается центр медицины катастроф, поскольку очень много аварий на трассе «Уральск-Атырау». Кроме того, в ЗКО будет санавиация - вертолет для врачей уже куплен. Первым вопрос задал председатель общества потребителей Владимир ЕФРЕМОВ. Он требовал «убрать замакима», который отвечает за экономику, потому что нет плана развития на 2014 годы. - Программа развития есть. Всегда можем внести поправки, если есть предложения. Не вижу смысла снимать зама, Серик ШАПКЕНОВ - опытный и грамотный руководитель. Выполняет все свои обязанности, - ответил НОГАЕВ. ЕФРЕМОВ также потребовал решить вопрос с повышением тарифа на газ. Аким ответил, что тариф не будет повышаться до мая. - Мы ведем переговоры, мы так же заинтересованы в этом, как и все граждане, - сказал аким. Также общество зашиты потребителей волнует вопрос перевода справочной службы «Казахтелекома» в Астану - теперь у людей сложности в получении контактов жителей и организаций. На этот вопрос ответил директор филиала «Казахтелекома» Болатбек КАНАФИН. - Действительно справочную и call-центр с января перевели в Астану, чтобы было удобно для жителей, чтобы могли получать полную информацию не только по ЗКО и но и по всему Казахстану. Проблемы поначалу были, но сейчас процесс налажен, - ответил КАНАФИН.