- В маленьких селах безобразие, заброшены школы, поскольку нет детей. Ухудшается экологическая обстановка из-за разработки месторождений нефти и газа. Наши работники в иностранных компаниях получают зарплату меньше, чем сами иностранцы, - задала вопрос МУКАНОВА. По поводу сохранения школответил, что внутренняя миграция есть везде. - Мы создаем опорные села, их 21. Основной акцент по развитию будем делать на них, а они дадут импульс развития для близлежащих сел. Что касается школ, есть нормативы по количеству учеников, если там мало людей, то мы не имеем права содержать эту школу. Мы сейчас развиваем интернатное воспитание, где дети из сел могут получать качественное образование. По поводу экологии ответил министр нефти и газа. - На самом деле экология меняется не только в ЗКО, но и во всем мире. Ухудшение в экологию вносят не только месторождения, но и выхлопы автомобилей. С каждым годом увеличивается количество машин. По месторождениям принято решение о реконструкции трех НПЗ. По закону в 2016 году они будут производить ГСМ по стандарту Евро-4. По КПО 99% отходов Карачаганак утилизирует. Требования с каждым годом усиливаются, и любой проект согласовывается с экспертами. Что касается разницы в оплате труда, для этого есть объективные причины. Есть ограничение по иностранным рабочим, это не более 30%. В Карачаганаке работает 3,5 тысячи человек, из них иностранных рабочих чуть больше 300. Им оплачиваются командировочные, прожиточные и так далее, поэтому и зарплата больше.задал вопрос КАРАБАЛИНУ, почему такой дорогой газ в ЗКО. - У нас два месторождения, а цены аж в 4 раза больше. И почему все штрафы и налоги за вред окружающей среде уходят в центр, они же нас травят? КАРАБАЛИН не успел ответить на этот вопрос. Задать свои вопросы на отчет пришли слишком много людей. Так, представители ОО «Арба» (общество инвалидов-колясочников) пожаловались, что пандусы на новой набережной Урала не соответствуют стандартам, что инвалидам тяжело туда спускаться. По этой жалобе НОГАЕВ дал задание акиму города КУЛЬГИНОВУ «проверить и проработать вопрос».