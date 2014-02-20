Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz МИД Казахстана попросил Россию объяснить "предложение" Лимонова о захвате севера республики, об этом в интервью корреспонденту Tengrinews.kz рассказал официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Жанболат УСЕНОВ. Речь идет о высказывании известного российского оппозиционного политика Эдуарда ЛИМОНОВА в социальной сети Facebook. В своем посте он советует Кремлю после ухода Нурсултана НАЗАРБАЕВА с политического Олимпа подумать об аннексии северных областей Казахстана. - Две крупнейшие бывшие советские республики: Украина и Казахстан переживают тяжелые времена. (...) В Казахстане неприятная для страны девальвация. (...) Меня, в сущности, радует происходящее в этих двух бывших советских республиках. Я надеюсь, что часть Украины достанется России, если мы не будем зевать, и Северный Казахстан достанется. Можно будет получить наши русские города в Россию в момент междувластия в Казахстане, - написал Лимонов. В казахстанском министерстве иностранных дел считают, что для публичной персоны такие безответственные заявления абсолютно неприемлемы. - Мы не знаем, какие цели проследовал Лимонов в своей публикации, но на наш взгляд такие заявления заставляют лишь задуматься о его психическом здоровье. Суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Казахстан неприкосновенны. И мы не потерпим посягательства на них с чьей бы-то ни было стороны, - заявил Усенов. Между тем, министерство иностранных дел Казахстана уже направило ноту в адрес МИДа России с просьбой разъяснения позиции относительно заявления Лимонова. - Россия - это друг, союзник и стратегический партнер Казахстана. И абсурдное заявление Лимонова не может иметь никакого отношения к внешнеполитическому курсу России в отношении Казахстана. Мы не испытываем никаких сомнений, что наши российские партнеры дадут этой эпатажной выходке Лимонова соответствующую оценку, - добавил собеседник.