В областную детскую больницу были переданы дыхательный аппарат СИПАП для помощи новорожденным, неинвазивный анализатор билирубина в крови детей, а также аппараты фототерапии. - Как объяснили медики, такая аппаратура очень необходима для того, чтобы их маленьким пациентам была оказана квалифицированная помощь без малейших хирургических вмешательств. - Благодаря аппарату Bilichek мы можем узнать, какой уровень билллирубина в крови у ребенка на данный момент, - рассказывает. При этом мы не делаем проколов на коже ребенка. Для этого достаточно просто приложить прибор к телу ребенка. Также очень эффективен в лечении желтухи новорожденных аппарат фототерапии без медикаментов. Быстрая ликвидация повышенного уровня билирубина в крови ребенка помогает предотвратить тяжелейшее токсическое воздействие на головной мозг. В реализации проекта «Вдохнем жизнь» благотворительного фонда «АЯЛА» выступил Народный банк. На проект помощи детскому отделению реанимации Уральской областной многопрофильной больницы банк перечислил 5 555 900 тенге. - Проект «Вдохнем жизнь», в рамках которого мы сегодня получили медицинское оборудование, станет большим подспорьем в нашей работе, - говорит директор областной детской больницы города Уральск Арман КАЛИБЕКОВ. - Приятно видеть, что врачи, работающие в благотворительности, не оставляют без внимания своих коллег и стараются оказать наиболее действенную помощь.