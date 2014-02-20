Аким сразу пообещал, что до 1 мая тарифы на газ повышаться не будут. Что касается строительства НПЗ на территории области, то на сегодняшний день технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация будущего НПЗ находятся на экспертизе, и при наличии свободного газа не исключено, что НПЗ все же у нас будет. Правда, о реальных сроках строительства пока речь не идет. - На самом крупном месторождении области на сегодняшний день добывается порядка 17 миллиардов кубометров газа, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. - Его половина закачивается обратно для поддержания пластового давления, остальное отправляется на переработку в Оренбургский НПЗ. По словам НОГАЕВА, у области есть обязательства о поставках газа, но даже если прекратить поставку, то его просто-напросто некуда будет девать. Ответил глава региона и на вопрос о дороговизне газа в ЗКО. - Я не хочу что-то обещать. Но мы занимаемся вопросом удешевления газа, - заявил Нурлан НОГАЕВ.