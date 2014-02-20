Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта news-vlad.ru На акима Ганюшкинского сельского округа заведено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным финансовой полиции Атырауской области на акима Ганюшкинского сельского округа Курмангазинского района заведено уголовное дело по статье 307 УК РК – «Злоупотребление должностными полномочиями». Как установило следствие, в апреле прошлого года чиновник подписал акт-приемки товаров от частного предпринимателя, который выиграл объект на «Приобретение и установка, монтаж детских игровых площадок в селе Ганюшкино Курмангазинского района». В итоге товары на объект в сумме 6 млн тенге поступили с дефектами. Несмотря на это, объект был принят. Это уже второй случай в этом районе за последнюю неделю, когда финансовая полиция заводит уголовные дела в отношении сельских акимов. До этого в отношение акима Кировского сельского округа Курмангазинского района было заведено уголовное дело за присвоение и растрату вверенного чужого имущества. Чиновник причинил ущерб государству на сумму около 1 млн тенге.