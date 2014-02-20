Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Министерство труда и социальной защиты населения уточнило размеры пенсий и социальных выплат с 1 апреля 2014 года, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт минтруда. С 1 января 2014 года уже производилось повышение пенсионных выплат всем получателям на 9% от получаемого размера пенсий. Эта мера коснулась более 1,8 млн человек, включая пенсионеров по линии силовых структур. В результате повышения средний размер пенсионных выплат составил 35 183 тенге. С учетом уже проведенной работы, размеры пенсионных выплат всех получателей с 1 апреля текущего года возрастут таким образом, что общий размер пенсий в 2014 году повысится до 14%. Базовая пенсионная выплата, составляющая 50% прожиточного минимума (ПМ), в связи с изменением величины ПМ возрастет до 10 450 тенге. Получателями ее являются около 1,9 млн пенсионеров. Пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту с 1 апреля 2014 года возрастут на 12%, с учетом уже произведенного с начала года повышения их размеров на 7%. В результате размеры указанных пособий после повышения в среднем составят: по инвалидности - 21 323 тенге, по потере кормильца – 19 804 тенге, по возрасту – 10 450 тенге. Кроме того, размеры государственных специальных пособий для лиц, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, с учетом дополнительного повышения с 1 апреля 2014 года, составят: по списку №1 – Т17 451, по списку №2 – Т15 512. Кроме того, предусматривается увеличение объема финансирования средств, направленных на социальную поддержку малообеспеченных семей путем  выделения местным исполнительным органам дополнительных средств из республиканского бюджета на выплату адресной социальной помощи и государственного детского пособия до 18 лет. Предпринятые  меры, наряду с мерами по обеспечению  стабильности цен на основные виды продовольственных и социально значимых товаров, ГСМ, лекарственных средств, недопущению дефицита продукции и необоснованного роста тарифов на услуги  монополистов, позволят обеспечить покупательскую способность пенсий и пособий в связи с недавней корректировкой обменного курса тенге. Напомним, 14 февраля 2014 года на расширенном заседании правительства РК главой государства Нурсултаном Назарбаевым было озвучено, что в комплексе мер по социальной поддержке населения наряду с повышением должностных окладов гражданских служащих (работников образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты) предусматриваются также дополнительные меры по повышению размеров пенсий и пособий. Так, с учетом повышения с начала текущего года поручено правительству довести размеры пенсионных выплат до 14%, государственных социальных выплат - до 12%.