- Каждый день приезжают к нам машины и сливают все подряд в канализационный люк возле магазина "Феникс",- говорит владелец магазина "Лебедь" Владимир Иванович. - Только вчера был скандал, жители ругались, слили какую-то жидкость в люк, и по всему району пахло не то газом, не то ацетоном. В день приезжает по 10-15 машин и сливают все подряд. Только сегодня утром поймал и выгнал еще одного. Накричал, что только вчера ругались, а вы опять здесь. Водитель испугался и сказал, что больше не приедет. Здесь рядом офис "Казмунайгаза" и заправка их рядом. Они должны эти отходы сливать в специальный люк, он находится где-то на "Омеге", насколько я знаю. Но ведь за это же надо платить! А тут все бесплатно, все молчат. Жители этого района отмечают, что запах стойкий, но к вечеру становится слабее. В основном он появляется утром и поздним вечером. Да и машины стараются приезжать, когда на улице темно. - Я каждый день мимо этого люка иду утром и вечером, сама на работу, ребенка в школу, Мы то прошли мимо него, запах почувствовали и все, - рассказывает.- Мы же рядом не стоим, не дышим. А вот подруга моя Асель живет в доме рядом с этим злосчастным люком. Говорит, в квартире жарко, открыла окна и в квартире вонять газом начало, она подумала, что плиту не выключила, но все было выключено, а когда она вышла на улицу, то сразу поняла, что это вонь из люка на всю улицу. У нее голова заболела, тошнить начало. Жильцы микрорайона "Северо-Восток-2" обеспокоены этой проблемой, так как запах сильно чувствуется зимой, они задаются вопросом, что же будет летом. - Если сейчас зима, нам дышать нечем, то что будет летом, когда на улице будет жар, духота, все будет моментально испаряться, и что станет с нами, мы тут все отравимся, - говорит жительница микрорайона Асия.