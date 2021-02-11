Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Telegram-канале межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки, 10 февраля, в Казахстане было зарегистрировано 1007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 87 приходится на ЗКО. К тому же всего в стране было подтверждено 199 093 случая заболевания КВИ, из них в ЗКО - 11872. - На 11 февраля от КВИ лечатся 25 272 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находится 260 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 48 пациентов, на аппарате ИВЛ - 46 пациентов, - пояснили в Telegram-канале МВК РК. Также в МВК РК сообщили данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19. - На 9 февраля зарегистрировано 52 случая заболевания, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 239 человек. С 1 августа 2020 года было зарегистрировано 48 440 заболевших, случаев с летальным исходом - 591, всего выздоровели – 38 237 человек, - отметили в МВК РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.