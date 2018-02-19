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Социум

9 полицейских Атырауской области получили ключи от новых квартир

Ключи от новых квартир получили полицейские Жылыойского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам начальника Жылыойского РОВД Марата ТАГАНИЯЗОВА, жилищный вопрос перед сотрудниками полиции стоял очень остро. На протяжении многих лет до настоящего времени многодетным семьям приходилось снимать квартиры. К примеру, старший сержант Асылбек ИМАНАЛИЕВ на службу в правоохранительные органы был принят в 2009 году. В настоящее время сотрудник роты ДПС МПС воспитывает троих детей, в течение 9 лет семья скиталась по съемным квартирам. - Нашей радости нет предела, наконец-то, теперь у
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9 полицейских Атырауской области получили ключи от новых квартир
Ключи от новых квартир получили полицейские Жылыойского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам начальника Жылыойского РОВД Марата ТАГАНИЯЗОВА, жилищный вопрос перед сотрудниками полиции стоял очень остро. На протяжении многих лет  до настоящего времени многодетным семьям приходилось снимать квартиры. К примеру, старший сержант Асылбек ИМАНАЛИЕВ на службу в правоохранительные органы был принят в 2009 году. В настоящее время сотрудник роты  ДПС МПС  воспитывает троих детей, в течение 9 лет семья скиталась по съемным квартирам. - Нашей радости нет предела, наконец-то, теперь у нас есть собственная квартира, большое спасибо руководству ДВД Атырауской области, а также районному акимату за содействие в получении жилья, - делится радостью Асылбек ИМАНАЛИЕВ. Отметим, что ключи от новых квартир получили 9 семей многодетных полицейских, в церемонии вручения принял участие аким Жылыойского района Алимухаммед КУТТЫМУРАТУЛЫ.
Ерлан ОМАРОВ Фото предоставлено сотрудниками РОВД Жылыойского района
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