9 полицейских Атырауской области получили ключи от новых квартир

Ключи от новых квартир получили полицейские Жылыойского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам начальника Жылыойского РОВД Марата ТАГАНИЯЗОВА, жилищный вопрос перед сотрудниками полиции стоял очень остро. На протяжении многих лет до настоящего времени многодетным семьям приходилось снимать квартиры. К примеру, старший сержант Асылбек ИМАНАЛИЕВ на службу в правоохранительные органы был принят в 2009 году. В настоящее время сотрудник роты ДПС МПС воспитывает троих детей, в течение 9 лет семья скиталась по съемным квартирам. - Нашей радости нет предела, наконец-то, теперь у