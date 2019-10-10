9 проектов одобрили по программе «Zhas Project» в ЗКО

В Сырымском районе по программе "Zhas Project" заработали пекарня и кафе быстрого питания, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Сырымского района Толеген Торегалиев, в рамках Года молодежи в было поведено 15-летие молодежного общественного объединения "Сырым жастары". – В возрасте от 14 до 29 лет в районе насчитываются около пяти тысяч человек. Во время проведения форума состоялось открытие молодежного центра и центра по обслуживанию молодежи. В молодежном центре созданы все условия для того, чтобы каждый желающий мог с пользой прове