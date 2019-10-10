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Социум

9 проектов одобрили по программе «Zhas Project» в ЗКО

В Сырымском районе по программе "Zhas Project" заработали пекарня и кафе быстрого питания, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Сырымского района Толеген Торегалиев, в рамках Года молодежи в было поведено 15-летие молодежного общественного объединения "Сырым жастары". – В возрасте от 14 до 29 лет в районе насчитываются около пяти тысяч человек. Во время проведения форума состоялось открытие молодежного центра и центра по обслуживанию молодежи. В молодежном центре созданы все условия для того, чтобы каждый желающий мог с пользой прове
Арайлым Усербаева
9 проектов одобрили по программе «Zhas Project» в ЗКО
В Сырымском районе по программе "Zhas Project" заработали пекарня и кафе быстрого питания, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Сырымского района Толеген Торегалиев, в рамках Года молодежи в было поведено 15-летие молодежного общественного объединения "Сырым жастары". – В возрасте от 14 до 29 лет в районе насчитываются около пяти тысяч человек. Во время проведения форума состоялось открытие молодежного центра и центра по обслуживанию молодежи. В молодежном центре созданы все условия для того, чтобы каждый желающий мог с пользой провести свободное время. Кроме этого, в поселке Өлеңті был открыт "Парк молодежи", в котором волонтеры высадили саженцы деревьев. В ближайшее время будет проведена работа по благоустройству этого парка, - рассказал Толеген Торегалиев. Стоит отметить, что по программе "Zhas Project" в районе было одобрено девять проектов и по ним в сельском округе Булан заработала пекарня и кафе быстрого питания. По словам Толегена Торегалиева,  по программе "Бизнес бастау" 45 молодых людей обучились основам предпринимательства. – 28 молодых людей получили безвозмездные гранты от государства на ведение собственного бизнеса. Еще один человек получил кредит в размере 4 миллионов тенге на развитие своего дела. По программе "С дипломом в село" 50 молодых специалистов получили подъемные средства на сумму 8,8 миллиона тенге, 37 людей получили кредит на общую сумму 122,2 миллиона тенге на получение жилья, - сообщил глава района. В рамках программы "Рухани жангыру" люди начали оказывать спонсорскую поддержку для родного села. Предприниматели построили в районе игровые и спортивные площадки. – Выходцы из нашего района построили арку при въезде в поселок Талдыбулак, в поселке Кызылагаш построили детскую игровую площадку, в поселке Алгабас - волейбольное поле, в поселке Косарал - сцену, спортивную площадку и еще в трех населенных пунктах появились площадки Street Work Out. С начала года в районе была оказана спонсорская поддержка на общую сумму 16,4 миллиона тенге. В районном центре готовится проектно-сметная документация на строительство культурно-спортивного комплекса на общую стоимость 55,6 миллиона тенге, - рассказал Толеген Торегалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
строительство Молодежь предпринимательство

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