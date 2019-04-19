Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал руководитель управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта по ЗКО Медет Шакаев на совещании, где обсуждалась экономика простых вещей с руководителями строительных компаний с акимом ЗКО Алтаем Кульгиновым. - В прошлом году бюджет управления автодорог составил порядка 9 миллиардов тенге, на которые было отремонтировано 78 километров дорог областного и районного значения, в этом году было выделено более 13 миллиардов тенге, - отметил Медет Шакаев. - Основным инертным материалом для использования ремонта дорог является щебень в разной фракции. Основная его часть завозится из Актюбинской области, месторождения Мугоджар, Коктас. Также в области у нас приобретается ПГС, который используется для основания дорожного покрытия. Асфальтобетон производится же у нас на месте в Уральске. Из других соседних республик закупается цемент и металлоконструкции. После чего местные руководители строительных компаний заявили, что в Уральске есть необходимость в постройке цементного завода. Аким ЗКО отметил, что это позволит экономить деньги. - Если у нас построят цементный завод, то вы сэкономите на его перевозке,потому что вы платите деньги за транспортировку. Цемент везут к нам аж из Актау, это 1500 километров. В настоящее время у нас есть ряд проектов от инвесторов, в том числе есть предложения построить цементный завод, - заявил глава региона. Медет Шакаев рассказал, что по области не в первый раз применяются технологии холодного рисайтинга, в которой активно используется цемент. - Если в прошлом году мы отремонтировали 15 километров дорог, то в этом году планируем более 90 километров. То есть спрос на цемент есть, - добавил Шакаев. Глава региона пояснил, что рисайтинг позволяет в три раза экономить средства. - Его применяют, где нет большой нагрузки, где меньше грузопоток. На месте старого асфальта, он перерабатывается, добавляется цемент, ряд растворов, потом он выравнивается. Где нет основания, ресайклинг не получится. Где есть старый асфальт, его применить можно. Его также можно использовать в городе, - отметил Алтай Кульгинов. Стоит отметить, что такой способ был применен при ремонте дороги в прошлом году в Круглоозерном. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.