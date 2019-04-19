Как стало известно, всего в нашей области насчитывается 6912 малообеспеченных семей. - В рамках реализации проекта "Бақытты отбасы" на сегодняшний день адресная социальная помощь оказана 2093 семьям, в том числе 9968 человек. Планируется, что в нынешнем году помощью будет охвачено около 5186 семей, в том числе 24481 человек, 15992 детей. На сегодняшний день по области проверены бытовые условия 11433 малообеспеченных и многодетных семей, составлена социальная карта. Из них 6499 многодетных семей, - рассказал Серик Сулеймен. - С 1 апреля в области проводится широкомасштабная разъяснительная работа по изменениям, новым критериям назначения адресной социальной помощи. На сегодняшний день принято 8864 человека, принято 3384 человека. В целом в Западно-Казахстанской области насчитывается 435 сельских населенных пунктов, в которых проживает более 320 тысяч человек. - Несмотря на проводимую в селах масштабную работу, все еще есть вопросы, которые должны решаться. Это обеспечение чистой питьевой водой, строительство и ремонт сельских дорог, предоставление качественного широкополосного интернета селам. В этой связи, в рамках проекта "Село – колыбель страны" будут определены перспективные населенные пункты. Для развития перспективных сел области в 2019 году из республиканского бюджета выделено 1,2 млрд долларов США тенге. В рамках проекта партия будет совместно работать по поддержке сельской молодежи. В этом направлении по программе "С дипломом в село" мы будем содействовать трудоустройству сельской молодежи, - отметил первый зампред филиала партии. - Партия совместно с правительством будет реализовывать проект «Құтты мекен», который будет направлен на всестороннее повышение качества жизни наших граждан. Проект охватывает вопросы обеспечения населения жильем, доступности образования и здравоохранения, совершенствования инфраструктуры и жилищно-коммунальной сферы по всей стране. В этой связи свою лепту в реализацию реализуемых государственных программ внесет и партия. Как стало известно, в этом году на строительство жилья по программе» Нұрлы жер " было выделено 12,9 млрд тенге. На эти средства строятся 19 многоквартирных и 119 жилых домов в сельской местности. До конца года в 15 многоквартирных и сельских населенных пунктах планируется ввести в эксплуатацию 50 жилых домов 2051 квартир. Кроме того, в области начато строительство трех школ. - Проводится определенная работа по обеспечению сельских жителей питьевой водой. В 39 населенных пунктах с охватом 53 тысячи человек будет построено 28 объектов водоснабжения. До конца года в 19 населенных пунктах планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов. Также на контроле партии находится своевременное освоение средств, выделенных на реализацию данных проектов, качественное проведение строительных работ, – сказал Серик Кенжебекович. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.