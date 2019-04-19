Самый известный портал и газета "Мой ГОРОД" ищет чудо-менеджера в отдел рекламы. Обязанности: • Активный поиск новых рекламодателей, ведение и расширение клиентской базы; • Проведение переговоров, презентаций, встреч с первыми лицами компаний; • Развитие и поддержка долгосрочных отношений с партнерами. Требования к кандидатам: • Умение вести переговоры; • Нацеленность на результат; • Желание развиваться в сфере продаж; Работая у нас, Вы получите: • Постоянное обучение новым рекламным продуктам и техникам продаж; • Огромный опыт работы; • Кофе и печеньки вместе с людьми, которые умеют слушать и слышать Вас. Свои резюме и список ваших чудо-качеств можете присылать на whatsapp: 8-777-233-37-34 или на ящик [email protected] PS. Мы готовы научить всем премудростям хорошего человека с горящими глазами. Если вы - это он,- вэлком в нашу команду! Новости Компаний. Свидетельство о постановке на учет ППИ №12639-Г от 26. 03. 2012 г., выдано Министерством культуры и информации РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.