По обсуждению горожан ясно, что ЧП произошло в центре города, недалеко от рынка и детского сада. Люди начали паниковать. По словам полицейских, это действительно случилось на днях в Атырау. - По факту убийства 32-летнего мужчины у одного из домов по ул. Баймуханова в мкр.Привокзальный начато досудебное расследование по статье 99 ч.1 УК РК "Убийство", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева. Причастное к преступлению лицо задержано. Иная информация в интересах следствия не разглашается. 5TuMJ3fAXlw