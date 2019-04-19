АО «Государственное кредитное бюро»

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил коммерческий директор АО «Жайыктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов, предприятие заключило договор си теперь гражданам, которые имеют задолженность за отопление и за горячую воду более 90 дней, не будут выдаваться кредиты. – Информация о злостных должниках будет передана в единое кредитное бюро, и им будет отказано в получении займа. Это делается для того, чтобы сократить число должников перед предприятием. На сегодняшний день долг населения за тепло и за горячую воду составляет более 760 млн тенге. 19% от общего количества жителей города являются нашими должниками. Наш долг перед газовиками составляет около 960 млн тенге. Впереди лето, и мы должны предпринять все меры, чтобы нам не отключили газ, - пояснил Вячеслав Солодилов. Руководство АО "Жайыктеплоэнерго" обращается к абонентам, которые имеют задолженность за коммунальные услуги, с просьбой своевременно оплачивать за тепло и горячую воду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.