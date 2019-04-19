Иллюстративное фото из архива "МГ" Жертвами преступления стали 58-летняя женщина и ее 23-летний сын. С огнестрельными ранениями их доставили в больницу, там их прооперировали, извлекли пули. Мать и сын получили повреждения внутренних органов, но остались живы. По подозрению в преступлению задержали двух местных жителей - Ерлана и Мейрамбека. 28-летний Мейрамбек рассказал, что до произошедшего у него произошел конфликт с потерпевшим парнем, тот нанес ему ножевое ранение, но суд признал парня невменяемым и освободил его от уголовной ответственности. Тогда у Мейрамбека и зародился план мести. На дело он решил пойти со своим знакомым Ерланом, заранее приобрел охотничье ружье. В дом обидчика они договорились пойти среди ночи, стрелять через окно. Недавно дело дошло до суда. Там Мейрамбек свою вину отрицал, говорил, что к дому, где живут мать и сын, он пришел по личным делам, а стрелял Ерлан. Но Ерлан дал другие показания. По его словам, Мейрамбек пошел на преступление из мести. Уговорил с ним пойти его, и приказал стрелять. Суд приговорил Ерлана к 6 годам лишения свободы, Мейрамбека к 5 годам за нанесение умышленного тяжкого здоровья потерпевшим. Мать и сын их простили. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.