Через некоторое время увидите: глаза блестят, морщинки разгладились, цвет лица улучшился, пищеварение в норме, атеросклероз не страшен. Я всем своим родственникам смесь советую и сама принимаю. Смешайте 200 гр. меда, 100 гр сока лимона, 50 мл. оливкового масла. Принимайте натощак 1 ч.л. этой смеси, не пропуская ни дня. Нельзя принимать этот состав онкобольным и если есть индивидуальная непереносимость ингредиентов.