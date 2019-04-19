Как рассказала родственница девушки Жанна, Айару окончила с отличием Назарбаев Интеллектуальную Школу в Уральске в 2014 году. – Она сразу поступила в Назарбаев Университет. Училась хорошо, была активисткой. Всегда веселая, жизнерадостная, общительная девушка. В семье она младшая дочь. Недели две назад Айару начала чувствовать недомогание, мама сразу же поехала к ней, прошли обследование в республиканском онкологическом центре. Тогда ей поставили этот страшный диагноз. Для нас он прозвучал как гром среди ясного неба, - рассказала женщина. Все дополнительные анализы Айару сдавала в отечественной клинике. Однако, по словам Жанны, все процедуры занимают очень много времени. – После выставленного диагноза университет взял на себя все организационные моменты по поиску подходящей клиники. К сожалению, операция на данной стадии развития болезни оказалась невозможной в Казахстане. По этой причине дальнейшее обследование и лечение будут проводиться в клинике Gangnam Severance в городе Сеул, Корея, - сообщила Жанна. Выяснилось, что первоначальная диагностика и дальнейшее лечение будет стоить примерно 50 тысяч долларов. Самостоятельно собрать эту сумму семья не в силах. – 18 апреля они уже вылетели в Сеул. Сейчас сдают анализы, после чего им будет назначено лечение. На данный момент нам удалось собрать 20 тысяч долларов. Этого хватит только на первоначальную диагностику. Наша семья обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь нам. Мы переживаем нелегкие времена. Ведь она такая молодая, у Айару вся жизнь еще впереди. Человеческая жизнь бесценна, но в данный момент дальнейшая судьба Айару зависит именно от денег. Поддержите нас, пожалуйста, без вас мы не справимся, - говорит Жанна.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.