90% коек в инфекционных стационарах Уральска заполнены больными COVID-19

Также ЗКО лидирует по количеству заболеваемости в стране, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 апреля, на заседании оперативного штаба ЗКО и.о. руководитель управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков рассказал о заполняемости инфекционных стационаров по области. - В Западно-Казахстанской области функционируют 9 инфекционных стационаров, загруженность инфекционных коек составляет 64,5%. Загруженность реанимационных коек составляет 38,5%, - отметил он. Далее Арман Калибеков отметил, что также в области с начала этого года было зарегистриро