Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

90% коек в инфекционных стационарах Уральска заполнены больными COVID-19

Также ЗКО лидирует по количеству заболеваемости в стране, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 апреля, на заседании оперативного штаба ЗКО и.о. руководитель управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков рассказал о заполняемости инфекционных стационаров по области. - В Западно-Казахстанской области функционируют 9 инфекционных стационаров, загруженность инфекционных коек составляет 64,5%. Загруженность реанимационных коек составляет 38,5%, - отметил он. Далее Арман Калибеков отметил, что также в области с начала этого года было зарегистриро
Кристина Кобина
90% коек в инфекционных стационарах Уральска заполнены больными COVID-19
Также ЗКО лидирует по количеству заболеваемости в стране, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
90% коек заполнены больными COVID-19 в Уральске
90% коек заполнены больными COVID-19 в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 апреля, на заседании оперативного штаба ЗКО и.о. руководитель управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков рассказал о заполняемости инфекционных стационаров по области. - В Западно-Казахстанской области функционируют 9 инфекционных стационаров, загруженность инфекционных коек составляет 64,5%. Загруженность реанимационных коек составляет 38,5%, - отметил он. Далее Арман Калибеков отметил, что также в области с начала этого года было зарегистрировано 77 летальных исходов от COVID-19, за все время пандемии было зарегистрировано 246 смертей. На что аким ЗКО Гали Искалиев сказал, что если в области заполняемость инфекционных стационаров составила только 64%, то по Уральску - 90% и это говорит о том, что ситуация тяжелая. - Глава облздрава должен более правильно преподносить статистику, потому что в городе почти полностью заполнена новая инфекционная больница, старая инфекционная больница и областная больница. Ситуация очень опасная, в связи с этим нужно усилить санитарные карантинные меры, иначе у нас и вакцины не хватит, - заявил глава области. По словам акима ЗКО, сейчас область лидирует по росту заболеваемости в целом по стране. - В Нур-Султане и Алматы ежедневная заболеваемость составляет по 400 человек, следующую ступень по количеству заболеваемости занимает наш регион, учитывая то, что у нас населения намного меньше, можно сказать, что мы лидируем, мы на первом месте по количеству заболевших, - сказал Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
коронавирусная инфекция оперштаб

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article