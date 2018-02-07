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Социум

90% обращений горожан, поступивших в приложение «Атырау Цифрлық Қабылдау», уже обработано 

Мобильное приложение "ACQ", в котором население может напрямую контактировать с государственными органами, ежедневно доказывает эффективность своей работы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На сегодняшний день в мобильном приложении «Атырау Цифрлық Қабылдау» зарегистрирован 2231 пользователь, поступило 344 обращения, 300 из которых уже обработано. В среднем цифровую приемную в день поступает 10-15 обращений от граждан. Между тем, в чат-канале Telegram «Акимат Атырауской области» насчитывается 2140 человек. Здесь руководители государственных органов напрямую контактируют с местными жи
gorod
90% обращений горожан, поступивших в приложение «Атырау Цифрлық Қабылдау», уже обработано 
Мобильное приложение "ACQ", в котором население может напрямую контактировать с государственными органами, ежедневно доказывает эффективность своей работы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На сегодняшний день в мобильном приложении «Атырау Цифрлық Қабылдау» зарегистрирован 2231 пользователь, поступило 344 обращения, 300 из которых уже обработано. В среднем цифровую приемную в день поступает 10-15 обращений от граждан. Между тем, в чат-канале Telegram «Акимат Атырауской области» насчитывается 2140 человек. Здесь руководители государственных органов напрямую контактируют с местными жителями, отвечая на запросы и давая рекомендации жителям региона - https://t.me/akimatatyrau Отметим, что данная работа проводится в рамках программы «Цифровой Казахстан» и нацелена на то, чтобы сделать государственные услуги максимально доступными для населения. Улучшение взаимодействия местных исполнительных органов с гражданами контролируется руководством области. - Мы призываем жителей активнее пользоваться мобильным приложением и телеграмм чат-каналом, ваши запросы помогают нам вовремя выявлять наши упущения и оперативно реагировать на них, - призвал руководитель региональной службы коммуникации Атыраукой области Серикжан ЕРМЕНТАЕВ. Скачать приложение можно здесь: IOS https://itunes.apple.com/kz/app/acq/id1291730281?mt=8 Playmarket https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citizen&hl=ru Камилла МАЛИК
обращения приемная приложение

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