90% обращений горожан, поступивших в приложение «Атырау Цифрлық Қабылдау», уже обработано

Мобильное приложение "ACQ", в котором население может напрямую контактировать с государственными органами, ежедневно доказывает эффективность своей работы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На сегодняшний день в мобильном приложении «Атырау Цифрлық Қабылдау» зарегистрирован 2231 пользователь, поступило 344 обращения, 300 из которых уже обработано. В среднем цифровую приемную в день поступает 10-15 обращений от граждан. Между тем, в чат-канале Telegram «Акимат Атырауской области» насчитывается 2140 человек. Здесь руководители государственных органов напрямую контактируют с местными жи