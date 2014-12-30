Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, с 1 января 2015 года стартует  республиканская акция по добровольной возмездной сдаче гражданами, имеющими разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного бесствольного, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия. - Физическое лицо либо его представитель по доверенности для добровольной возмездной сдачи зарегистрированного в органах внутренних дел огнестрельного бесствольного, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, принадлежащего ему на законных основаниях, обращаются в территориальный орган внутренних дел по месту регистрации оружия, - рассказали в пресс-службе. - Комиссия рассматривает представленные материалы, определяет категорию добровольно сданного оружия, а также размеры вознаграждений за добровольно сданное оружие. Основаниями для определения категории сдаваемого оружия являются заключения специалиста-криминалиста и акт приема оружия. Оплата будет определяться следующим образом: 1) за оружие, отнесенное к 1 категории, то есть оружие, не находившееся в эксплуатации, либо ранее находившееся в эксплуатации, но не имеющее видимых или сокрытых неисправностей, утраты товарного вида, и не имеющее технических неисправностей, оплата производится из расчета 90 % от стоимости; 2) за оружие, отнесенное ко 2 категории, то есть оружие, у которого имеются отдельные технические неисправности или дефекты товарного вида, не препятствующие его дальнейшему использованию, не требующие устранения либо устраняемые путем ремонта, не связанного с заменой или восстановлением узлов и механизмов. Оплата производится из расчета 70%; 3) за оружие, отнесенное к 3 категории, к которой относится оружие, непригодное для дальнейшего использования или опасное в эксплуатации вследствие наличия технических неисправностей основных узлов, механизмов, деталей, ремонт, восстановление или замена которых по техническим или экономическим причинам нецелесообразны, оплата производится из расчета 50%. Финансироваться акция будет из республиканского бюджета, и продлится она до 1 января 2016 года. Деньги за сданное оружие будут перечисляться на банковский счет. За более подробной информацией можно обратиться в территориальные органы внутренних дел, либо на телефон УАП ДВД ЗКО по номеру: 98-40-14.