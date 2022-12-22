Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

91 случай свиного гриппа выявили в Казахстане

Всего в стране выявили 1 834 лабораторно-подтверждённых случаев гриппа. Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова написала в Facebook, что во всём мире отмечается увеличение активности вирусов гриппа A(H1N1), А(H3N2) и B. В Казахстане идёт сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. - Обследовано на грипп методом ПЦР 17 687 образцов, с положительным результатом – 1834 (грипп В – 1734, А (H3N2) – 9, А(H1N1) – 91). На другие негриппозные инфекции обследовано 9 362 образца, из них в 891 пробе (10%) установлен положительный результат (риновирус, РС вирус, парагрипп, коронавирус, ад
Дана Рахметова
91 случай свиного гриппа выявили в Казахстане
Всего в стране выявили 1 834 лабораторно-подтверждённых случаев гриппа.
Жемқорлыққа жол бермеу жұмыстары басты назарда
Жемқорлыққа жол бермеу жұмыстары басты назарда
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова написала в Facebook, что во всём мире отмечается  увеличение активности вирусов гриппа A(H1N1), А(H3N2) и B. В Казахстане идёт сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом.
- Обследовано на грипп методом ПЦР 17 687 образцов, с положительным результатом – 1834 (грипп В – 1734, А (H3N2) – 9, А(H1N1) – 91). На другие негриппозные инфекции обследовано 9 362 образца, из них в 891 пробе (10%) установлен положительный результат (риновирус, РС вирус, парагрипп, коронавирус, аденовирус, бокавирус, метапневмовирус), - написала санврач.

«Свиной грипп» - грипп H1N1, высоко заразная и остро протекающая болезнь. Она отличается внезапным началом, резко выраженной лихорадкой и поражением органов дыхания.

К слову, в соседней России вирус выявили почти на всей территории. Местные санврачи отметили, что свиной грипп может привести к осложнениям, поэтому рекомендуется сразу обращаться к врачу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан грипп

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article