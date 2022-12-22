91 случай свиного гриппа выявили в Казахстане

Всего в стране выявили 1 834 лабораторно-подтверждённых случаев гриппа. Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова написала в Facebook, что во всём мире отмечается увеличение активности вирусов гриппа A(H1N1), А(H3N2) и B. В Казахстане идёт сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. - Обследовано на грипп методом ПЦР 17 687 образцов, с положительным результатом – 1834 (грипп В – 1734, А (H3N2) – 9, А(H1N1) – 91). На другие негриппозные инфекции обследовано 9 362 образца, из них в 891 пробе (10%) установлен положительный результат (риновирус, РС вирус, парагрипп, коронавирус, ад