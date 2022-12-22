91 случай свиного гриппа выявили в Казахстане

<p><strong>Администрация сайта «Мой ГОРОД»</strong>: информационное агентство «mgorod.kz».</p>
<p><strong>Собственник</strong>: ТОО «Медиастарт 2012».</p>
<p>Свидетельство о постановке на учёт ППИ №KZ55VPI00069267 от 28.04.2023 года, выдано МИОР РК.</p>
<p>Дата и номер первичной постановки на учёт №16487-ИА от 04.05.2017.</p>
<p><strong>Директор</strong>: Карин Е.</p>
<p><strong>Главный редактор</strong>: Кайнеденова А.Б.</p>
<p class="mg-footer__address">Уральск, улица Нурпеисовой, 12/1, офис №102.</p>
<p><em>Материалы, опубликованные со знаком ®, а также под рубриками «Новости компаний», «Бизнес» и «Выборы» носят рекламный характер. Ответственность за них несёт рекламодатель.</em></p>
Всего в стране выявили 1 834 лабораторно-подтверждённых случаев гриппа. Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова написала в Facebook, что во всём мире отмечается увеличение активности вирусов гриппа A(H1N1), А(H3N2) и B. В Казахстане идёт сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. - Обследовано на грипп методом ПЦР 17 687 образцов, с положительным результатом – 1834 (грипп В – 1734, А (H3N2) – 9, А(H1N1) – 91). На другие негриппозные инфекции обследовано 9 362 образца, из них в 891 пробе (10%) установлен положительный результат (риновирус, РС вирус, парагрипп, коронавирус, ад
Всего в стране выявили 1 834 лабораторно-подтверждённых случаев гриппа.
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова написала в Facebook, что во всём мире отмечается увеличение активности вирусов гриппа A(H1N1), А(H3N2) и B.
В Казахстане идёт сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом.
- Обследовано на грипп методом ПЦР 17 687 образцов, с положительным результатом – 1834 (грипп В – 1734, А (H3N2) – 9, А(H1N1) – 91). На другие негриппозные инфекции обследовано 9 362 образца, из них в 891 пробе (10%) установлен положительный результат (риновирус, РС вирус, парагрипп, коронавирус, аденовирус, бокавирус, метапневмовирус), - написала санврач.
«Свиной грипп» - грипп H1N1, высоко заразная и остро протекающая болезнь. Она отличается внезапным началом, резко выраженной лихорадкой и поражением органов дыхания.
К слову, в соседней России вирус выявили почти на всей территории. Местные санврачи отметили, что свиной грипп может привести к осложнениям, поэтому рекомендуется сразу обращаться к врачу.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.