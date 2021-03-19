92 школьника в ЗКО заболели COVID-19 в марте

Большая часть заразившихся обучались в традиционном формате в школах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, с 1 марта этого года у 92 школьников была выявлена коронавирусная инфекция, из них 57 детей учились - оффлайн, 35 – онлайн. Стоит отметить, что 1 марта учащиеся 1-5 классов общеобразовательных школ перешли на комбинированный формат обучения. Учащимся 1-5 классов разрешили обучаться до 25 человек в классе. В управлении образования ЗКО дополнили, что после того, как ученикам разрешили обучаться в ком