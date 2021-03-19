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Происшествия

92 школьника в ЗКО заболели COVID-19 в марте

Большая часть заразившихся обучались в традиционном формате в школах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, с 1 марта этого года у 92 школьников была выявлена коронавирусная инфекция, из них 57 детей учились - оффлайн, 35 – онлайн. Стоит отметить, что 1 марта учащиеся 1-5 классов общеобразовательных школ перешли на комбинированный формат обучения. Учащимся 1-5 классов разрешили обучаться до 25 человек в классе. В управлении образования ЗКО дополнили, что после того, как ученикам разрешили обучаться в ком
Кристина Кобина
92 школьника в ЗКО заболели COVID-19 в марте
Большая часть заразившихся обучались в традиционном формате в школах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В марте 92 школьника ЗКО заболели COVID-19
В марте 92 школьника ЗКО заболели COVID-19
Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, с 1 марта этого года у 92 школьников была выявлена коронавирусная инфекция, из них 57 детей учились - оффлайн, 35 – онлайн. Стоит отметить, что 1 марта учащиеся 1-5 классов общеобразовательных школ перешли на комбинированный формат обучения. Учащимся 1-5 классов разрешили обучаться до 25 человек в классе. В управлении образования ЗКО дополнили, что после того, как ученикам разрешили обучаться в комбинированном формате, в управление не поступало ни одного заявления от родителей с просьбой перейти на дистанционный формат. - На сегодняшний день в области функционируют 379 школ с контингентом почти 111 тысяч обучающихся, из них одна школа с количеством 240 учащихся работает в дистанционном формате, 278 школ с количеством около 28 тысяч учащихся в штатном формате, сотня школ с количеством более 82 тысяч учащихся организуют свою работу в комбинированном формате, - пояснили в управлении образования ЗКО. В управлении заверили, что в школах составлены гибкие расписания, перемены между уроками в разное время для разных классов, увеличены смены и подсмены для социального дистанцирования. - При выявлении у учащихся или учителей положительного результата на коронавирус решение о закрытии классов или школы на карантин принимается санитарными врачами, - пояснили в управлении образования ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
коронавирусная инфекция

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