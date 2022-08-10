Животных усыпляют только по обращению физических и юридических лиц, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Четыре очага по бешенству животных зарегистрировано в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Для жителей нашего региона вопрос с бродячими животными является одной из актуальных проблем. Если одни их опасаются, считая, что они представляют реальную угрозу населению, то другие жалеют их, обвиняя самих же людей в том, что именно из-за безответственных хозяев собаки и кошки превратились в бездомных. Как бы то ни было, сегодня на улицах города можно увидеть своры животных. В 2019 году область перешла на гуманный метод контроля численности бродячих животных. Отловленных собак и кошек доставляют в ветеринарную клинику, где они находятся под наблюдением 3-7 дней. Их избавляют от глистов, вакцинируют против бешенства, чипируют, стерилизуют, после чего выпускают на волю. Заместитель начальника областного управления ветеринарии по ЗКО Рашит Имангалиев говорит, что на сегодня в базе по идентификации собак и кошек по области зарегистрировано 15 160 чипированных собак и кошек, из них у 5 014 хвостатых есть хозяева.
– Сегодня у жителей области есть опасения, что бродячие собаки и кошки могут бродить без присмотра и распространять различные заболевания, нападая на человека и кусая его. Поэтому вопрос отлова и уничтожения бродячих собак сегодня остаётся одним из самых актуальных. В 2020 году по области отловлено 2 060 собак и кошек на сумму 21 миллион тенге, в 2021 году по отловлено 5 032 собак и кошек на сумму 61 миллион тенге, на 2022 год по области предусмотрено 65 миллионов тенге, планируется провести биостерилизацию 5 067 бродячих собак и кошек. На сегодня биостерилизацию прошли 3 122 бродячих собак и кошек, в том числе по Уральску - 1 430 бродячих собак и кошек. Все собаки и кошки, прошедшие биостерилизацию, вакцинируются против бешенства и проводится дегельминтизация, - рассказал Рашит Имангалиев.
Кроме того, на основании обращений физических и юридических лиц по области усыпили 930 собак. Сегодня в регионе действуют 10 вольеров ветеринарных станций, один питомник временного содержания домашних животных на базе ЗКАТУ имени Жангир Хана, шесть питомников зоозащитных организаций. Рашит Имангадиев подчеркнул, что в соответствии с законом при угрозе жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности  допускается умерщвление животных. Кроме того, владельцев собак и кошек предупредили , что до первого сентября 2023 года они обязаны зарегистрировать домашних животных и внести их в базу данных по идентификации, после первого сентября владельцы незарегистрированных домашних животных будут нести административную ответственность. К слову, за семь месяцев этого года 1 392 жителя области укусили собаки, 928 из которых жители Уральска. За нарушение правил содержания и выгула собак и кошек оштрафовано 114 человек на сумму 1,8 миллиона тенге.