– Сегодня у жителей области есть опасения, что бродячие собаки и кошки могут бродить без присмотра и распространять различные заболевания, нападая на человека и кусая его. Поэтому вопрос отлова и уничтожения бродячих собак сегодня остаётся одним из самых актуальных. В 2020 году по области отловлено 2 060 собак и кошек на сумму 21 миллион тенге, в 2021 году по отловлено 5 032 собак и кошек на сумму 61 миллион тенге, на 2022 год по области предусмотрено 65 миллионов тенге, планируется провести биостерилизацию 5 067 бродячих собак и кошек. На сегодня биостерилизацию прошли 3 122 бродячих собак и кошек, в том числе по Уральску - 1 430 бродячих собак и кошек. Все собаки и кошки, прошедшие биостерилизацию, вакцинируются против бешенства и проводится дегельминтизация, - рассказал Рашит Имангалиев.Кроме того, на основании обращений физических и юридических лиц по области усыпили 930 собак. Сегодня в регионе действуют 10 вольеров ветеринарных станций, один питомник временного содержания домашних животных на базе ЗКАТУ имени Жангир Хана, шесть питомников зоозащитных организаций. Рашит Имангадиев подчеркнул, что в соответствии с законом при угрозе жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности допускается умерщвление животных. Кроме того, владельцев собак и кошек предупредили , что до первого сентября 2023 года они обязаны зарегистрировать домашних животных и внести их в базу данных по идентификации, после первого сентября владельцы незарегистрированных домашних животных будут нести административную ответственность. К слову, за семь месяцев этого года 1 392 жителя области укусили собаки, 928 из которых жители Уральска. За нарушение правил содержания и выгула собак и кошек оштрафовано 114 человек на сумму 1,8 миллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
