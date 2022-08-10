Иллюстративное фото из архива "МГ" Точной информации о количестве завезённых из Грузии в Атыраускую область автомобилей нет - большинство из них официально нигде не зарегистрированы. По правилам, для ввоза автомобиля в Казахстан из государств, не входящих в Евразийский союз, необходимо оформить машину на своё имя и оплатить платежи. Их размеры зависят от модели и года выпуска транспорта. Однако немало водителей незаконно управляют автомобилями, пригнанными из Грузии. Поэтому в городе проводят рейды. В ходе одного из них остановили владельца Toyota Camry, чей железный конь не зарегистрирован в Казахстане. Автомобиль отправили на склад временного хранения департамента госдоходов. За машиной должен приехать его владелец из Грузии и оформить документы. Однако казахстанские владельцы возмущены тем, что они купили грузинские автомобили за немалые средства и вынуждены теперь ходить пешком. Официальные владельцы не заинтересованы ехать из Грузии в Атырау, и получается, что автомобиль остаётся на складе департамента госдоходов.